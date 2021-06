Ici tout commence du 7 juin : Anaïs inquiète (résumé + vidéo épisode 156)

4.8 ( 10 )



Ici tout commence du 7 juin, résumé et vidéo de l’épisode 156 – Après le coup de sang de Lisandro vendredi, Anaïs et lui sont inquiets ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils ont peur des conséquences pour Lisandro mais aussi qu’ils s’en prennent à nouveau à elle…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Lisandro dans la tourmente, Anaïs perdue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 juin)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 156

On connait les colères de Lisandro. Alors quand on s’en prend à Anaïs, son sang ne fait qu’un tour. Le problème est que Lisandro a déjà eu des démêlés avec la justice. Mais le gendarme arrive à l’institut et les informe que Mr Moriez ne portera pas plainte. Il va être libéré et Anaïs est inquiète… Elle a peur qu’il s’en prenne à nouveau à elle !



De son côté, Rose trouve qu’Antoine fait preuve de jalousie envers Lisandro. Charlène provoque Anaïs face à Enzo, qui commence à avoir de sérieux doutes. Noémie fait face à un échec cuisant.

Célia veut protéger son père.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 156 du 7 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

