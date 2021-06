4.9 ( 7 )



« Les 12 coups de midi » : l’élimination de Bruno agite la toile mais personne ne sait qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! Comme tout maître de midi qui performe et réalise un parcours exceptionnel, Bruno commence à se faire des ennemis. Si au départ, tout le monde était derrière lui, les langues de vipère sont de retour sur les réseaux sociaux. Certains commencent à s’agacer de son succès, d’autres souhaitent carrément qu’il soit éliminé afin de laisser place à d’autres candidats…



« Les 12 coups de midi » l’élimination de Bruno n’est pas pour tout de suite

Bonne nouvelle pour ses nombreux fans, Bruno ne va pas être éliminé tout de suite même si le candidat montre quelques signes de fatigue ces derniers jours. Quant à ses détracteurs, ils vont devoir se faire une raison…

Où en est Bruno dans le jeu ? Et bien notre sympathique maître de midi participera aujourd’hui au jeu de Jean-Luc Reichmann pour la 142ème fois.

Du côté des gains, il est à la tête d’une très belle cagnotte de 621.874 € dont 435.750 € d’argent.



Si vous aimez les chiffres, notez également qu’il a décroché 6 étoiles mystérieuses et qu’il a signé 57 coups de maître !

Quant au fameux classement des plus grands maîtres de midi, Bruno est toujours 4ème mais la place de Paul est plus que jamais en danger.

Paul est actuellement le 3ème plus grand maître de midi avec 153 participations et 691 522 € de gains. Il est plus que jamais en danger.

« Les 12 coups de midi » : le retour de Paul

Et puisqu’on évoque Paul, sachez qu’il sera bientôt de retour dans le jeu. Et c’est Jean-Luc Reichmann qui l’a lui même annoncé sur les réseaux sociaux. Bref ça sent « Le combat des maîtres » des « 12 coups de midi » …

Mais qui se cache derrière l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est le flou le plus total. On a juste une statue et des façades et c’est tout. Si Bruno n’a pas encore identifié le lieu, il s’agit de la place du Palais Bourbon à Paris. Mais pour l’instant, cela ne l’inspire nullement.



Pour cette étoile, il part à peu près dans tous les sens et a ainsi proposé pêle-mêle : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier.

Et pour vous, qui se cache derrière cette étoile mystérieuse qui, selon les dernières rumeurs, aurait déjà été trouvée lors des derniers enregistrements ?

Prochain rendez-vous aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 pour un numéro inédit de votre jeu « Les 12 coups de midi ». Le replay prendra ensuite le relais sur MYTF1.

