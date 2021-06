« N’oubliez pas les paroles » : élimination, valse des maestros, classement des qualifiés pour les masters, audience en berne….

5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles » : élimination, valse des maestros, classement des qualifiés pour les masters … On fait le point. Cela fait plusieurs jours déjà que l’on ne vous parle pas du jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » ou NOPLP pour les intimes. En même temps on ne peut pas dire qu’il s’y passe grand chose depuis l’élimination de Geoffrey la semaine dernière.



Depuis qu’il a été éliminé, la valse des maestros a repris de plus belle et aucun candidat, enfin dans l’état actuel des choses bien sûr, ne semble être promis à un grand avenir dans le jeu. Aucun grand maestro en vue pour l’instant, aucun candidat qui semble être en mesure d’intégrer le fameux classement des 32 plus grands maestros de l’histoire, classement qualificatif pour les prochains masters.

Après Geoffrey, on a eu droit à Alexandre qui a été éliminé après 5 petites victoires et 42 000 € de gains. Pas si mal mais bien trop insuffisant pour bouleverser le classement et espérer une qualification pour les masters.

Et depuis 3 émissions, c’est Léa qui est détentrice du micro d’argent. Pour le moment 3 victoires à son actif et seulement 3.000 € de gains. Va t-elle aller plus loin et/ou être éliminée rapidement du jeu ? Va t-elle mettre fin à la valse des maestros et permettre au jeu de se trouver un nouveau grand champion ?



« N’oubliez pas les paroles » : Le classement des 32 plus grands maestros

Du côté du classement des 32 plus grands maestros de l’histoire, tous qualifiés pour les prochains masters, il n’y a bien sûr aucun changement.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

5 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

6 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

7 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

8 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

9 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

10 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

11 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

12 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

13 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

14 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

15 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

16 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

17 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

18 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

19 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 22 victoires

19 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 35 victoires

21 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

22 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

23 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

24 Baptiste (avril 2021) : 160 000 € pour 40 victoires

25 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

26 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

27 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

28 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

29 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

30 Virginie (nov-decembre 2019) : 131 000 € pour 15 victoires

31 Cindy (décembre 2019) : 124 000 € pour 21 victoires

32 Estelle (mars 2020) : 123 000 € pour 18 victoires

Quelle audience pour le jeu ?

Du côté de l’audimat, c’est un peu plus calme en ce moment. L’absence d’un grand maestro ne favorise bien sûr pas les records et du coup la série de TF1 « Demain nous appartient » en profite pour reprendre le leadership.

Hier soir, mercredi 16 juin 2021, seules 2.68 millions de personnes ont répondu à l’appel de Nagui, de Cruella et des ZIKOS pour une part d’audience moyenne de 16.3%. C’est loin derrière DNA et ses 3.10 millions d’inconditionnels.

N’oubliez pas les paroles » revient bien sûr ce soir dès 18h40 – sur France 2 puis en replay durant 7 jours sur France.TV.

