Plus belle la vie : ce soir, Emilie infiltre la secte (résumé + vidéo épisode 4292 PBLV du 1er juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4292 du mardi 1er juin 2021 – Emilie met son plan à exécution ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle va se rapprocher d’Olivier et infiltrer la secte afin d’essayer de faire ouvrir les yeux de Patrick…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4292

Patrick franchit une étape quand il obéit à Olivier sous le nom d’Uriel. Olivier le réveille aux aurores pour courir et Patrick s’exécute. De son côté, Kevin tente de retenir Emilie, en vain. Il met courant Babeth du plan de sa fille, elle est morte d’inquiétude. Arrivée dans la maison d’Olivier, Emilie planque son téléphone dans le jardin avant d’être accueillie chaleureusement par Fleur. Elle entend son père en pleine discussion spirituelle et tente de le raisonner…



Francesco et Estelle essaient tant bien que mal de renouer le dialogue mais arrivé dans une boutique de meubles, ils ne se mettent toujours pas d’accord sur la déco de l’appartement. Luna conseille à Francesco de mettre un peu d’eau dans son vin…

Luna est traumatisée par l’arrestation d’Ahmet. Sacha se rend au consulat de Turquie pour essayer d’en savoir plus sur le sort de son ami, mais l’employé lui conseille de rester en dehors de cette histoire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4292 du 1er juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

