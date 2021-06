Plus belle la vie : ce soir, Lucie rejette Léa (résumé + vidéo épisode 4299 PBLV du 10 juin 2021)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4299 du jeudi 10 juin 2021 – Lucie rejette Léa ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que Léa est installée en terrasse place du Mistral, Lucie se montre désagréable et refuse de s’installer à sa table…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : Plus belle la vie : un tueur en série affole le Mistral, Babeth fait un test de grossesse (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4299

La victime retrouvée par Ariane a été emmurée vivante et est morte de déshydratation. Ariane est contente d’elle et est persuadée que Cissé va lui laisser cette grosse affaire. Elle déchante vite, il confie l’affaire à Eric. Elle décide de se la jouer perso et prend en photo, sur le mur d’enquête, les chaussures de la victime. Après quelques recherches elle retrouve la boutique où la victime a acheté ses chaussures. La vendeuse lui donne même l’identité de la victime…



Babeth a décidé de partir de quelques jours avec Patrick aux Canaries. C’est une surprise et Boher est dans le coup. Pendant ce temps, Léa vit sa grossesse et so ventre ne va pas tarder à s’arrondir. Le moment est venu pour Boher et Léa d’annoncer à Lucie l’arrivée du bébé, ils ne peuvent plus reculer…

Sophie a trop peur qu’un déséquilibré s’en prenne à ses enfants. Les messages de menaces reviennent trop souvent sur les réseaux, les ados commencent à prendre peur eux aussi…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4299 du 10 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

