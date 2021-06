Plus belle la vie : un tueur en série affole le Mistral, Babeth fait un test de grossesse (infos PBLV)

4.3 ( 219 )



Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 25 juin Fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’un tueur en série va affoler tout le quartier du Mistral et en particulier Camille !



En effet, Ariane et Cissé vont enquêter sur une série de meurtres. Plusieurs années après la mort d’Enchanteur, c’est un autre tueur en série redoutable qui va donner une fil à retordre à la police et faire très peur aux habitants du Mistral. Cette fois, les victimes sont emmurées par le tueur ! Camille, la petite soeur d’Emma, est terrifiée…

De son côté, Roland continue de faire croire qu’il est gravement malade alors qu’il n’a rien.



Et Babeth, qui a les symptômes d’une femme enceinte, va faire un test de grossesse. La femme de Patrick est-elle enceinte en même temps que sa fille ? Ou s’agit-il de la ménopause ?

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 7 juin sur France 3

Patrick se sent mieux depuis qu’il a parlé à Babeth. Il doit désormais penser à lui et à sa famille pour aller de l’avant. La police embarque Olivier sous les yeux de Fleur et les autres complètements bouleversés et qui ne comprennent toujours pas l’emprise que le gourou à sur eux. Pendant la confrontation, Emilie ne faiblit pas face à Olivier. Patrick qui les regarde par la vitre teintée est bouleversé et est admiratif du courage d’Emilie. Il fait une annonce à sa famille et se libère enfin de son fardeau…

Maintenant que Sabrina s’occupe des Oubliées, elle pousse Nathan à reprendre le travail. Les rapports entre Sabrina et Mila s’apaisent, c’est le début d’une réconciliation. Grâce à Mila, Bahya donne des cours et va pouvoir reprendre ses études. Avec Josiane, elles font leurs adieux aux colocs…

Sacha supporte mal sa cécité et le fait d’être dépendant. Les Mistraliens sont inquiets d’autant plus que l’agresseur est un électron libre sans réseau particulier…

