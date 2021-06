Un si grand soleil : Jonathan s’en prend à Claire, Thierry dérape, ce qui vous attend mercredi 23 juin (épisode n°673 en avance)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°673 qui sera diffusé le mercredi 23 juin, Jonathan va continuer de s’en prendre à Florent.



En effet, Jonathan va aller jusqu’à attendre Claire en bas de chez elle pour tenter de la monter contre Florent…

Il demande à Claire de l’aider à faire tomber son frère. Claire refuse de se mêler de leurs histoires, et elle en parle ensuite à Florent. Inquiet, Florent demande à Claire de faire attention et d’appeler la police s’il revient.



Et de son côté, Jonathan manipule Kira et la monte contre Florent. Et le soir venu, Jonathan se rend dans le bureau de Florent et le saccage !

Akim continue d’aller sur le terrain avec Thierry. Il découvre qu’il est prêt à tout et même à des moyens illégaux pour parvenir à ses fins… Akim ne cautionne pas et est mal à l’aise avec ses méthodes.

Rendez-vous mercredi 23 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

