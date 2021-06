« Quiz » : une mini-série évènement à découvrir le 30 juin sur TF1

4.3 ( 6 )

« Quiz » c’est le titre de la mini-série évènement que vous propose de découvrir TF1 à compter du mercredi 30 juin 2021 ou l’histoire d’une incroyable tricherie. Une série inspirée de la tricherie de Charles Ingram dans le « Qui veut gagner des millions ? » britannique.



« Quiz » en quelques mots

Cette mini-série relate l’incroyable histoire véridique de Charles Ingram, un ancien militaire de l’armée britannique, accusé d’avoir triché au jeu « Who Wants To Be A Millionaire ? » Aidé par deux complices dans le public, dont sa femme, le candidat est parvenu à gagner 1 million de livres sterling.

3 épisodes au total et qui seront tous diffusés au cours de cette soirée du mercredi 30 juin 2021 sur TF1.



Et après ?

Dès 00:05 le doc inédit : « Qui veut gagner des millions : au coeur de l’incroyable soupçon »

Rendez-vous le mercredi 30 juin 2021 sur TF1 et MYTF1.fr

