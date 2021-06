The Voice : départ de Karine Ferri

5 ( 2 )



Annonces





Karine Ferri et The Voice, c’est fini ! Dans une interview pour le Parisien, l’animatrice de TF1 a annoncé qu’elle ne serait plus aux côtés de Nikos Aliagas à la rentrée.



Annonces



Annonces

« Ma présence y était anecdotique et ma rentrée s’annonce chargée » a déclaré Karine Ferri alors que The Voice sera de retour pour une saison anniversaire all-stars à la rentrée (voir notre article).



Annonces



Annonces



Annonces





Karine Ferri a également confié qu’elle aurait une place plus importante sur « Danse avec les Stars », qu’elle co-anime avec Camille Combal. Pour la prochaine saison, elle sera désormais seule aux commandes de la deuxième partie de soirée du programme.

L’animatrice sera toujours sur « Les Docs du week-end », « Le grand bêtisier » et « Chroniques criminelles ».



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés