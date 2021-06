5 ( 6 )



« Top Chef » 2021 : et le gagnant est… Ce soir sur M6, à moins que vous ayez fait le choix de sortir pour profiter de la nouvelle phase du déconfinement, se déroulait la finale de cette nouvelle saison de « Top Chef ». Une 18e et ultime semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les deux finalistes encore en lice et qui se sont affrontés lors d’une épreuve exceptionnelle.



Ils avaient pour mission de réaliser menu gastronomique d’exception pour régaler 70 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi bien sûr que les quatre membres du jury !

Une ultime épreuve qui s’est déroulée au sein du palace le plus étoilé d’Europe, le George V à Paris.

« Top Chef » 2021 : et le gagnant est…

Mais dans un course il y a toujours un gagnant. Et celui de cette saison 2021 est…



Ne lisez la pas suite si vous ne voulez pas savoir

Avant de connaître le nom du grand gagnant, notez que Mohamed et Sarah sont arrivés à égalité après les votes des 4 membres du jury. En clair les votes des chefs n’ont pas servi à grand chose cette année encore. Ce sont donc les votes des 70 convives qui ont fait la différence.

Et le GAGNANT EST MOHAMED ! C’est lui qui remporte le prestigieux titre de Top Chef 2021 et la somme de 54.860 euros !

⚠️ SPOILER ⚠️

Si vous étiez au restaurant ce soir, ne regardez pas cet extrait et visionnez la finale sur @6play !

La saison 12 de Top Chef est remportée par… pic.twitter.com/WrutSqQrNP — M6 (@M6) June 9, 2021

Vous n’étiez pas au rendez-vous ? Vous préférez les images ? Profitez du replay qui prendra le relais sur 6PLAY durant au moins 7 jours.

Une page s’achève donc pour « Top Chef » mais que les fans du programme se rassurent… Une nouvelle saison aura lieu dans quelques mois toujours sur M6.

