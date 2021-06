Un si grand soleil : Jonathan menace Laetitia, Johanna quitte Julien, ce qui vous attend jeudi 10 juin (épisode n°664 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°664 qui sera diffusé le jeudi 10 juin, Laetitia va confronter Jonathan au sujet d’Eve…



En effet, Laetitia n’encaisse pas d’avoir vu Jonathan embrasser Eve. Elle le confronte et lui reproche de l’avoir utilisée.

Laetitia donne jusqu’au soir à Jonathan pour combler son découvert et clôturer son compte ! Mais au cours de la journée, Jonathan ne trouve pas de solution. Le soir, il se rend chez Laetitia pour la menacer ! Il affirme que s’il tombe, elle tombera avec elle. Il explique avoir imité la signature de Victor pour avoir accès au compte et il menace de dire que Laetitia était au courant et l’a laissé faire…



De son côté, Johanna n’est pas bien. Elle est froide avec Julien et refuse un week-end en amoureux. Le soir, ils vont quand même dîner chez Elisabeth. Julien propose à Arthur un week-end en Suisse pour aller voir sa soeur. Il lui confie que ses enfants sont bien plus importants que Johanna. Elle a tout entendu et préfère partir. Elle reproche à Julien de ne pas être assez amoureux pour se projeter en famille avec elle. Johanna décide de partir, elle se réfugie chez Sabine et s’effondre…

Rendez-vous jeudi 10 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

