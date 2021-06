4.4 ( 7 )



« Top Chef » du 2 juin 2021 : épreuves et recettes de la seconde demi-finale. On se rapproche de la fin de cette nouvelle saison de TOP CHEF. Ce soir les 3 demi-finalistes vont continuer à s’affronter lors d’une ultime épreuve avec un objectif et un seul : tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours !



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.

Un candidat va imaginer sa propre épreuve et l’imposer à ses adversaires. L’objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points… Pour cette dernière ligne droite, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l’ultime étape du concours…

Pour juger cette épreuve, le chef 2 étoiles Olivier Nasti, seul chef auréolé des prestigieuses 5 toques Gault et Millau en 2020, inventif, surdoué de la cuisine et véritable amoureux des produits des terroirs français. Puis, avant de découvrir les résultats, chaque chef reviendra lors d’un entretien en tête-à-tête avec son candidat sur son parcours dans le concours. Ensemble, ils visionneront les temps forts de cette saison inoubliable.



« C’est chaud ! C’est à la limite du réalisable »

Sarah et Mohamed ne s’attendaient pas à une telle épreuve de la part de Matthias 😳 📺 #TopChef, dernière partie des demi-finales, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/5roYyB85YB — M6 (@M6) May 30, 2021

Quel candidat parviendra à mettre en difficulté ses adversaires ? Qui se fera battre sur son propre terrain ? Et surtout qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 12 ? Réponse ce soir dès 21h05 sur M6.

