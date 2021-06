« France / Pays de Galles » : suivez la rencontre en direct, live et streaming ce soir sur TF1 (score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )



Annonces





« France / Pays de Galles » c’est ce soir en direct sur TF1. À quelques jours du coup d’envoi de l’UEFA Euro 2020, l’Equipe de France affronte le Pays de Galles à l’Allianz Riviera de Nice. Il s’agit d’un match amical et préparatoire pour le prochain Euro de foot.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour leur premier match à domicile depuis 2 ans ailleurs qu’au Stade de France, les Bleus affrontent dans le cadre de la préparation à l’UEFA Euro 2020, les Gallois emmenés par Gareth BALE, surprenants demi-finalistes de l’Euro 2016.

La dernière confrontation entre Français et Gallois remonte au 10 novembre 2017. Elle s’était soldée à Saint-Denis par un succès 2 à 0 des tricolores avec des buts de GRIEZMANN et de GIROUD.

Suivez cette rencontre en direct, live et streaming ce soir dès 20h45. Mais sur quelle chaîne et à quelle heure le match sera t-il diffusé ? Comment suivre le match en direct, live et streaming ? Comment suivre le score en temps réel ? On vous dit TOUT !



Annonces





« France / Pays de Galles » en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h55.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> France :

>>> Pays-de-Galles

Et après ?

Les hommes de Didier DESCHAMPS affronteront la Bulgarie six jours plus tard. Il s’agira alors du dernier match préparatoire de l’équipe de France avant l’UEFA Euro 2020. Il se jouera au Stade de France et sera diffusé sur M6 à partir de 21 heures ce mardi 8 juin 2021.

« France / Pays de Galles » à vivre en direct ce soir sur TF1, MYTF1 et sur Stars Actu pour le score en temps réel.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés