Un si grand soleil : Victor apprend la vérité, Julien et Johanna se séparent, ce qui vous attend lundi 14 juin (épisode n°666 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°666 qui sera diffusé le lundi 14 juin, Victor apprend la vérité sur Jonathan.



Laetitia lui a dit tout ce qu’elle savait et Victor tombe de haut. Il retrouve Jonathan au camping et le confronte.

Jonathan n’a pas d’autre choix que d’avouer. Victor est triste et déçu qu’il ait trahi la seule personne qui croyait en lui… Victor en parle à Claire, qui lui conseille de tout dire à Florent. Florent n’est malheureusement pas étonné et il conseille à Victor de porter plainte contre Jonathan pour faux et usage de faux. Victor veut prendre le temps de réfléchir.



Florent va voir Jonathan et lui assure qu’il va tout faire pour convaincre Victor de porter plainte.

De son côté, Johanna a passé tout le week-end chez Sabine. Elle appréhende de parler à Julien, qui de son côté se confie à Enric. Il ne veut pas d’enfant mais ne veut pas empêcher Johanna de devenir maman. Et il lui explique que s’il s’est installé si vite avec Johanna, c’était pour tourner la page d’Alice… Julien et Johanna se retrouvent pour parler. Ils décident de rompre mais finissent par quand même faire l’amour…

Rendez-vous lundi 14 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

