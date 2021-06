Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 juin 2021

4.3 ( 36 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 25 juin 2021 – Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que le couple Julien / Johanna va battre de l’aile. Les tensions sont de plus en plus présentes et Johanna se fait draguer… Et dans le même temps, Alice fait son retour à Montpellier.

De son côté, Florent subit encore les agissements de son frère, qui ont des conséquences sur sa famille…



Et le retour d’Elsa n’est pas de tout repos. Elle compte bien donner un nouveau tournant à sa vie.

Lundi 21 juin 2021, épisode 671 : Alors que Florent se montre de plus en plus fuyant, Elsa redoute le futur. Pendant que la tension est palpable entre Julien et Johanna, Alice, rayonnante, est de retour à Montpellier.

Mardi 22 juin 2021, épisode 672 : Tandis que Florent ressent le besoin de se justifier, Elsa s’organise pour donner un nouveau tournant à sa vie. De son côté, Johanna se fait draguer par un client incorrigible.

Mercredi 23 juin 2021, épisode 673 : Alors que Claire sent l’étau se resserrer sur sa famille, Kira refuse de rester en dehors du conflit. Akim, quant à lui, découvre un peu mieux la personnalité d’un de ses collègues de travail.

Jeudi 24 juin 2021, épisode 674 : Alors que les méthodes que découvre Akim semblent porter leurs fruits, Florent subit les provocations d’un confrère, tandis que Jonathan joue avec les limites. Quant à Lucille, elle n’est jamais à court d’idée.

Vendredi 25 juin 2021 : pas d’épisode

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 7 au 11 juin 2021 en cliquant ICI

du 14 au 18 juin 2021 en cliquant ICI

