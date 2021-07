Audiences prime 24 juillet 2021 : « Mongeville » leader devant « Fort Boyard », le final de « Hawaii 5-0 » peu suivi

4.8 ( 6 )

Audiences prime samedi 24 juillet 2021. Hier soir c’est la série de France 3 « Mongeville » qui s’est imposée en tête des audiences malgré son statut de rediffusion. Ainsi 3.74 millions de fidèles ont répondu à l’appel pour une part d’audience moyenne de 20.9% sur l’ensemble du public.



Audiences prime samedi 24 juillet 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et un nouveau numéro de « Fort Boyard ». L’équipe du jour (Maurice Barthélémy, April Benayoum, Monsieur Poulpe, Léa François, Stéphane Hénon et Julien Arruti) a rassemblé 2.46 millions d’inconditionnels soit 14.6% du public présent devant son poste de télévision. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 22.5% de pda sur cette cible.

Toujours d’incroyables scores auprès du public jeune et notamment les enfants avec près de 44% auprès des 4-10 ans ou bien encore 37% auprès des 4-14 ans.



#audiences #FortBoyard toujours leader sur les enfants !

📌 2 461 000 téléspectateurs

🥈 14,6 PdA 4+

🥇 22,5 PdA FRDA

🥇 21,6 PdA 25/49 ans

🥇 43,7 PdA 4/10 ans

🥇 36,8% 4/14 ans

👏 @olivierminne, aux personnages et à l'équipe pic.twitter.com/I1KtgTBfQS — ALPfr (@Alpfr) July 25, 2021

Déception pour TF1 et l’émission « Les touristes : mission sauveteurs ». Malgré un décor de rêve (Saint-Tropez, ndrl), les invités d’Arthur se sont contentés de 1.83 millions de téléspectateurs soit à peine 10.5% de l’ensemble du public.

Alors que la série « Hawaii 5-0 » faisait ses adieux hier soir, l’ultime épisode “Aloha” n’a attiré que 1.85 million de téléspectateurs pour 10.2% de part d’audience globale.

Et comme toujours ou presque c’est France 5 qui complète le podium de ce samedi soir avec son magazine d’évation « Echappées Belles ». Hier soir direction la superbe ville d’Annecy… Un escale qui a fait rêver et qui a surtout régalé 1.41 million de Français (pda 7.8%).

