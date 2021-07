Audiences TV prime 3 juillet 2021 : « Ukraine / Angleterre » leader, record pour « Échappées Belles »

4.3 ( 6 )



Audiences TV prime 3 juillet 2021. Hier nouvelle victoire de l’Euro 2020 de football. C’est en effet le match « Ukraine / Angleterre » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



La très belle victoire des britanniques par 4 buts à 0 a fait vibrer 4.3 millions de supporters soit 25% du public présent devant son poste de télévision. Forte domination sur le public masculin avec jusqu’à 46% de pda auprès des hommes de 25-49 ans.



Audiences TV prime 3 juillet 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite le célèbre Commissaire Magellan de France 3 qui, même en rediffusion, peut compter sur ses fidèles. Hier soir, il a encore convaincu 2.76 millions de personnes soit 16.2 % des téléspectateurs.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort… Sauf que le « Fort Boyard » 2021 est un peu à la peine cette saison. Hier soir l’équipe emmenée par Maëva Coucke et Laurent Maistret a réuni 2.45 millions de fidèles, soit 13.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Notez le beau carton du magazine de France 5 « Échappées Belles ». Malgré son statut de rediffusion, il signe son record de la saison avec 7.1% de PDA pour 1 214 000 téléspectateurs.

📈#Audiences Hier, le magazine Échappées Belles : la côte d’Azur de village en village », présenté par @So_Jovillard, a réalisé sa meilleure performance de saison en part d’audience avec 7.1% de PDA pour

1 214 000 téléspectateurs. @Francetele #decouverte pic.twitter.com/qrEtZfLmyB — France5servicepresse (@servicePresseF5) July 4, 2021

Soirée difficile pour la série de M6 « Hawaii 5-0 » qui a toujours autant de difficulté cette saison. Hier soir seulement 1.18 millions de fans en moyenne pour 7 % de part de marché.

