« Captain America : Civil War » ce dimanche soir sur TF1 (4 juillet 2021)

« Captain America : Civil War » est au programme télé de votre dimanche soir du 4 Juillet 2021. Réalisé par les frères Russo, il met en scène Chris Evans, Robert Jr. Downey, Scarlett Johansson ou bien encore Sebastian Stan.



« Captain America : Civil War » : l’histoire

La mission des Avengers, avec à leur tête Captain America, était de sauver le plus de vies possibles, mais ça n’a pas été sans dégâts collatéraux. Ne tolérant plus de tels débordements, le gouvernement décide de réduire leur liberté d’action et les place sous contrôle strict. Steve Rogers (Captain America), désapprouvant cette ingérence, décide de s’en extraire, alors que Tony Stark (Iron Man) s’y soumet. Deux clans s’opposent désormais au sein des Avengers. Une guerre interne commence…

Le saviez-vous ?

Affichant plus de 1,14 milliard de recettes au box-office mondial et plus de 2,9 millions de spectateurs dans l’hexagone « CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR » est également le plus gros succès de la trilogie contant les exploits de ce personnage ô combien emblématique. Un film qui a connu un succès critique et public et ce dans le monde entier.



Fans de super-héros rendez-vous ce dimanche soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1

