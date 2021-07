5 ( 4 )



Euro 2020 : « Ukraine – Angleterre » : suivez le match en direct, live et streaming (score en temps réel). Dernier 1/4 de finale de cet EURO 2020 de football. Il opposera l’Angleterre, l’un des prétendants au titre, à la redoutée équipe d’Ukraine dont la détermination et l’envie de gagner pourrait créer la surprise.



Pour suivre le match en direct, live et streaming, une seule chose à faire : se brancher sur TF1 dès 20h45 ou sur Bein1 pour les abonnés. Coup d’envoi à 21 heures heures !

Il nous sera commenté pour TF1 par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu depuis le Stadio Olimpico.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.



Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

« Ukraine – Angleterre » : live score, score en temps réel

Pour suivre l’évolution du score en temps réel, rendez-vous sur Matchendirect.Fr ou cliquez directement ICI

Et juste après…

Juste après retrouvez « Le mag de l’Euro » avec Denis Brogniart et ses consultants d’exception.

Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, des interviews exclusives des joueurs…

Bonne soirée FOOT !

