EXCLU Plus belle la vie : Roland quitte le Mistral, Camille reste chez Emma, Léa s’installe chez Jean-Paul (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 23 juillet Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Camille va finalement rester vivre chez Emma.

En effet, alors qu’Alice est partie, Emma est autorisée à rester chez sa soeur. Mais Emma a bien du mal à accepter le fait que Camille ait couvert les meurtres de Jacob… Et ce dernier reprend son poste de veilleur de nuit au Céleste, sans que personne ne se doute de rien.



Le mensonge de Roland éclate au grand jour. Thomas est sous le choc de voir que Gabriel lui a menti sur l’état de santé de son père et Mirta en veut beaucoup à Roland… Ce dernier s’éloigne du Mistral pour se réfugier chez un ami. C’est Kilian qui réussit à le convaincre de revenir. Il découvre que François a volé l’héritage de Thomas et qu’il l’a dépossédé de son bar…

Roland décide alors de quitter le Mistral. Il blanchit Gabriel aux yeux de Thomas avant de partir.

Sur l’île déserte, les naufragés reprennent espoir puisqu’Alexandre a un bateau et que selon Fanny, il va les idées à quitter l’île. Valentin se méfie de lui tandis que Bilal se rapproche d’Ambre, une jeune amazone qui vit sur l’île.

Et chez les Nebout, rien ne va plus. C’est la guerre entre Babeth et Léa, qui ont choisi le même prénom pour leurs bébés. Babeth prend mal le fait que Patrick donne un vieux berceau à Léa et elle prévoit de faire la chambre du bébé dans celle de Léa ! Elle décide alors d’aller s’installer chez Jean-Paul, avec l’accord de Lucie.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 5 juillet sur France 3

Fanny et Laetitia sont poursuivies par une bête. Laetitia parvient à se réfugier mais Fanny s’enfonce dans la forêt, elle court à en perdre haleine, se fait mal et tombe dans le vide. Laetitia, impuissante, entend les hurlements de Fanny. Alors que Valentin et Vidal arpentent désespérément la forêt pour retrouver le chemin du ravin, ils entendent les bruits de Laetitia qui court vers eux. Elle s’effondre dans les bras de Valentin…

Ariane parvient à convaincre Cissé du bienfondé de sa théorie. Il doit convaincre son fils de revenir sur ses aveux. Cissé fait son mea culpa et s’ouvre enfin à Robin et lui demande de réfléchir car un tueur est dans la nature. De son côté, Ariane en fait qu’à sa tête et veut enquêter seule…

Sophie est mise dans la confidence et accepte d’héberger François chez elle. Ce dernier traverse la place masqué pour ne pas se faire reconnaitre…

