« Baywatch : alerte à Malibu » : 5 choses à savoir sur le film de M6 ce soir (lundi 26 juillet 2021)

5 ( 5 )



Annonces





« Baywatch : alerte à Malibu » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur M6. Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming depuis vos appareils connectés via l’application 6play et sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Baywatch : alerte à Malibu » : l’histoire du film

Dans la baie d’Émeraude (Emerald Bay) en Floride, Mitch Buchannon et son équipe de sauveteurs, apportent aide et assistance aux baigneurs en tant que membres d’une unité d’élite appelée “Baywatch ». Ayant accompli plus de 500 sauvetages dans sa carrière, Mitch est adulé de la communauté. Cependant, le légendaire sauveteur est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, une ancienne gloire de natation olympique, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l’avenir de la baie…

Casting : interprètes et personnages

Avec dans les rôles principaux…

Dwayne JOHNSON (Mitch Buchannon)

Zach EFRON (Matt Brody)

Alexandra DADDARIO (Summer Quinn)

Priyanka CHOPRA (Victoria Leeds)

Kelly ROHRBACH (C. J. Parker)

Ilfenesh HADERA (Stéphanie Holden)

Jon BASS (Ronnie Greenbaum)



Annonces





5 choses à savoir sur votre film

❚ Ce film de Seth Gordon est bien sûr inspiré de la série culte « Alerte à Malibu »

❚ Lors de la 19e cérémonie des Teen Choice Awards en 2017, plusieurs acteurs ont été nommés pour leur rôle dans le film, dont Dwayne Johnson (Meilleur acteur dans une comédie), Alexandra Daddario (Meilleure actrice dans une comédie), Priyanka Chopra (Meilleure méchante), Zac Efron et Dwayne Johnson (Meilleur duo).

❚ Pamela Anderson et David Hasselhoff, célèbres grâce à leur rôle dans la série culte dont est inspiré le film, font une apparition dans cette adaptation. On retrouve également Pamela Anderson en guest dans le film de Philippe Lacheau “Nicky Larson et le parfum de cupidon » récemment diffusé sur M6.

❚ La comédienne Alexandra Daddario est également connue pour avoir incarnée Jade dans la série à succès de Marc Cherry “Why Women Kill”. Dans la 2e saison qui sera prochainement diffusée sur M6, c’est son petit frère Matthew Daddario qui intègre le casting.

❚ Le réalisateur de Baywatch, Seth Gordon, a fait ses débuts comme documentariste avec “The King of Kong”, sacré meilleur documentaire dans plusieurs festivals. Il a également réalisé les films : “Tout… sauf en famille” (2008), “Comment tuer son boss ?” (2011) et “Arnaque à la carte” (2013) qui ont tous dépassé les 100 millions de dollars de recettes sur le territoire américain. Plus récemment, il a produit “Atypical”, une série qui suit la vie d’un garçon de 18 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« Baywatch : alerte à Malibu » : bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images…

"C'est l'élite parmi l'élite" ⚓🏊‍♀️

Rencontrez une équipe de sauveteurs légendaires dans #Baywatch : alerte à Malibu, lundi à 21.05 pic.twitter.com/TkTUs0FDE4 — M6 (@M6) July 24, 2021

Une équipe de sauveteurs légendaires.. ce soir dans « Baywatch : alerte à Malibu » sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés