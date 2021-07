Demain nous appartient du 13 juillet : la police arrête Sacha (résumé + vidéo épisode 968 en avance)

4.8 ( 6 )



Demain nous appartient du 13 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 968 de DNA – C’est la fin pour Sacha ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La police parvient enfin à le rattraper et il est mis en état d’arrestation ! Et Sacha n’est toujours pas prêt à avouer ses crimes…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 968

Sacha, repéré en sortant de l’épave de voiture, essaye de s’enfuir mais Martin et Karim parviennent à l’arrêter. Ils l’interrogent au commissariat mais Sacha clame son innocence face aux crimes dont on l’accuse.



Juliette et ses enfants ne savent plus quoi faire pour le faire revenir à la raison. Ben tente d’organiser tant bien que mal le rapatriement de Solenne en France. Chloé et William sont victimes d’un étrange accident. Les adolescents découvrent qu’ils ne sont pas les seuls à profiter de la villa désertée.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 968 du 13 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

