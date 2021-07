Plus belle la vie : ce soir, Jacob change d’identité (résumé + vidéo épisode 4322 PBLV du 12 juillet 2021)

5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4322 du lundi 12 juillet 2021 – Jacob réussit un sacré coup de maitre ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il est à l’hôpital sous une autre identité et réussit à tromper la police, qui le prend pour une victime !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : les naufragés sauvés et de retour, Laetitia quitte Sébastien, Baptiste et César s’associent, (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4322

Laetitia découvre avec horreur qu’un sanglier en état de décomposition se trouve dans la fontaine d’eau potable. La fontaine a été trafiquée, il s’agit d’un acte malveillant. Maintenant Fanny est sommée de s’expliquer sur l’homme sauvage mais elle ne sait rien de lui, elle est simplement certaine qu’il ne leur ferait aucun mal. De son côté, Rochat s’assure que Valentin est honnête avec Laetitia qu’il considère comme une femme courageuse qui en a bavé dans la vie…



Jacob se réveille à l’hôpital sous une nouvelle identité. Il donne un suspect aux policiers : Michel Augier, un client de l’hôtel pas net. Jacob est allé fouiller dans sa chambre et s’est fait capturer. Au Céleste, la police fouille cette chambre et prélève un ADN…

Babeth ne peut pas se rendre au bal des pompiers cette année. Luna et Jeanne lui offrent un stripteaseur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4320 du 9 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

