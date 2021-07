Demain nous appartient spoilers : les Daunier dans la tourmente, un trafic d’animaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 juillet)

4 ( 4 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 juillet 2021 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan de la série quotidienne « Demain nous appartient », vous êtes sûrement curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la famille Daunier va être dans la tourmente !



En effet, la dame blanche va encore agir et provoquer des accidents… Et à chaque fois, quelqu’un s’introduit dans la villa des Daunier pendant la nuit ! Aurore s’inquiète et décide de prendre les choses en main.

Quant aux ados, ils découvrent un trafic d’animaux dans la villa vide qu’ils ont squatté. Ils préviennent la police.



Et de son côté, Marianne a des doutes sur Victor et sa crise cardiaque. Va-t-elle le démasquer ?

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 19 au 23 juillet 2021

Lundi 19 juillet (épisode 972) : Aurore fait part à Martin de la menace qui pèse sur sa famille. Surpris, il n’a d’autre choix que de la mettre à l’épreuve à nouveau. Manon a un comportement déplacé vis-à-vis de ses grands-parents, qui réagissent mal. Lou a des doutes sur le fonctionnement du plan de Victor. Tristan a reçu plusieurs plaintes pour vol.

Mardi 20 juillet (épisode 973) : Georges fait une découverte qui permet à la police d’approfondir ses recherches et de rassurer la famille Daunier. Mais Brigitte a un mauvais pressentiment. Suspicieuse, Marianne met Victor à l’épreuve. Nathan tente un ultime vol à la paillote.

Mercredi 21 juillet (épisode 974) : Le suspect d’Aurore montre une certaine résistance aux accusations qui pèsent sur lui. Sara et Karim font face à un problème : le coupable qu’ils recherchent semble avoir changé de tactique. Tristan se fait harceler par la presse locale. Dorian a aperçu un singe sur le port.

Jeudi 22 juillet (épisode 975) : La police de Sète échafaude un plan pour mener l’enquête à son terme. Hélas, celui-ci ne se déroule pas comme prévu. Le retour anticipé d’une habitante de Sète permet à William de rebattre les cartes. Gaspard insiste pour accompagner Solenne à sa première séance d’ostéopathie. Dorian demande à Camille, Souleymane et Gabriel de le mener jusqu’à une maison inhabitée.

Vendredi 23 juillet (épisode 976) : William se rapproche de sa sœur pour qu’à deux, ils obtiennent des réponses. Aurore poursuit son enquête à l’aide de son nouveau binôme, déterminé. Gaspard tente de convaincre Juliette de rester à Sète. Xavier organise une perquisition dans la maison inhabitée.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 19 au 23 juillet

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

