Ici tout commence du 21 juillet : Salomé déçue par sa mère (résumé + vidéo épisode 188)

Ici tout commence du 21 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 188 – Salomé est choquée et déçue du comportement de sa mère dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais contre l’avis de Laetitia, Salomé ne compte pas abandonner et va retourner voir sa mère pour lui parler…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1

Ici tout commence – résumé de l’épisode 188

Salomé n’en revient pas du stratagème de Sylvie pour l’écarter du restaurant. Avec Maxime, ils sont cependant déterminés à continuer leur plan.



Suspicieux, François confronte violemment Salomé et Maxime. Enzo et Lionel font une énorme gaffe. Et Enzo provoque une dispute entre Anaïs et Lisandro… Au double A, les esprits s’échauffent. Quant à Clotilde, elle est peinée du départ de Jérémy.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 188 du 21 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

