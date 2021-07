Demain nous appartient du 22 juillet : William fait une découverte (résumé + vidéo épisode 975 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient du 22 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 975 de DNA – Sofia est de retour à Sète ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et elle arrive en plein drame familial autour de la mystérieuse dame blanche et les secrets bien cachés des parents de William…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les Daunier dans la tourmente, un trafic d’animaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 juillet)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 975

Au vu des événements qu’elle a traversé, la famille Daunier s’est bien gardée de prévenir Sofia. Mais une fois de retour à Sète, cette dernière constate à quel point son père est sous pression… Et alors qu’elle lui parle de son stage d’anglais, William fait une étonnant découverte…



Annonces





Pendant ce temps là, la police de Sète échafaude un plan pour mener l’enquête à son terme. Hélas, celui-ci ne se déroule pas comme prévu. Gaspard insiste pour accompagner Solenne à sa première séance d’ostéopathie. Dorian demande à Camille, Souleymane et Gabriel de le mener jusqu’à une maison inhabitée.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 975 du 22 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés