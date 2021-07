Ici tout commence du 22 juillet : Alice doit partir (résumé + vidéo épisode 189)

5 ( 8 )



Ici tout commence du 22 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 189 – Alors que Vincent et Alice sont plus heureux que jamais dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », une mauvaise nouvelle va venir tout bouleverser ce soir… En effet, Alice apprend que sa mutation a été refusé et qu’elle va devoir rentrer à Paris !



Ici tout commence – résumé de l’épisode 189

Alors que Vincent et Alice viennent de se remettre ensemble, cette dernière reçoit une mauvaise nouvelle. Sa mutation dans la région a été refusée, ce qui signifie qu’elle va devoir retourner sur Paris pour enseigner. Le couple survivra-t-il à une relation à distance ?



Sylvie est épuisée par les questions incessantes de son mari alors que Laetitia propose un deal à François. Quant à Teyssier, il pose un ultimatum à Théo.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 189 du 22 juillet

