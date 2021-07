Demain nous appartient du 27 juillet : Victor se confie à Marianne (résumé + vidéo épisode 978 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient du 27 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 978 de DNA – Victor décide de se confier à Marianne ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il espère l’attendrir en lui expliquant son plan pour s’occuper de Timothée…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Regis et Brigitte cachent encore un secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 juillet)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 978

Après vérification, Marianne peut confirmer à Victor que son arrêt cardiaque n’est pas dû à une erreur médicale. Il finit par lui avouer son stratagème, motivé par l’envie de rentrer s’occuper de son fils.



Annonces





William prend une décision qui le met dans une situation difficilement maîtrisable et lui fait courir un certain danger. Aurore qui veut lui venir en aide, fait face à de nouveaux obstacles. Quant à Ben et Gaspard, ils font un pacte.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 978 du 27 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés