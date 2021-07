Demain nous appartient spoilers : Regis et Brigitte cachent encore un secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 juillet)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 juillet 2021 – On est samedi, le week-end commence et si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », vous êtes sûrement impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être compliquée pour William et sa famille.



Annonces





En effet, William ne va pas bien, rongé par des souvenirs qu’il n’arrive pas à expliquer. Et Régis et Brigitte n’ont pas tout dit, ils cachent encore un secret ! Aurore et Karim comptent bien trouver l’explication et l’identité de la fameuse dame blanche, qui va provoquer un nouvel accident.

Et les ados continuent d’enquêter sur le trafic d’animaux à Sète…



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 26 au 30 juillet 2021

Lundi 26 juillet (épisode 977) : William éprouve une grande culpabilité et, prêt à tout pour tourner la page, il accepte la proposition de sa sœur, qui lui met le doute. Aurore suit une nouvelle piste. Martin interroge Victor sur sa mystérieuse crise cardiaque. Ben tente de remonter le moral de Gaspard.

Mardi 27 juillet (épisode 978) : William prend une décision qui le met dans une situation difficilement maîtrisable et lui fait courir un certain danger. Aurore qui veut lui venir en aide, fait face à de nouveaux obstacles. Victor a un plan pour mettre à mal les soupçons de Marianne. Ben et Gaspard font un pacte.

Mercredi 28 juillet (épisode 979) : Aurore poursuit son enquête et découvre un élément qui peut avoir de lourdes conséquences sur la vie de la famille de William. Aurore en a conscience, il lui est impossible de faire autrement. Camille, Dorian et Souleymane prennent des risques pour se faire entendre par la police. C’est le jour du départ pour Océane et Gaspard.

Jeudi 29 juillet (épisode 980) : Chez les Daunier, la panique monte. L’un d’eux prend une décision dévastatrice qui change le regard que porte la police sur leur famille. Pris dans un étau, William espère pouvoir soulager les consciences. Camille avoue à sa sœur son faible pour Dorian. Souleymane annonce à Judith qu’il souhaite partir.

Vendredi 30 juillet (épisode 981) : William fait une trouvaille qui le pousse à fouiller dans son passé, même si cela lui coûte. Aurore, bien au fait des derniers évènements, se rapproche dangereusement de la vérité. Xavier a du mal avec les nouveaux engagements de sa fille. Judith et Souleymane prennent un nouveau départ.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 26 au 30 juillet

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés