Ici tout commence spoilers : Jérémy sur le départ, Maxime ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 juillet)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 5 au 9 juillet 2021 – C’est samedi, le week-end débute et si vous êtes accro à la série de TF1 « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être particulièrement mouvementée à l’institut !



En effet, alors que Lionel est viré pour tricherie et que Jérémy peut donc prendre sa place, il refuse de réintégrer l’institut et annonce à ses parents qu’il a décidé de partir vivre en Australie ! Célia ne parvient pas à le convaincre de rester et veut le suivre. Mais Jérémy refuse qu’elle gâche ses études pour lui. Il lui fait croire qu’il est amoureux de Ludivine pour qu’elle reste…

De son côté, Maxime découvre que c’est Kelly qui a donné le sujet de l’épreuve à Lionel. Et comme Teyssier recherche le complice de Lionel, Maxime décide de se dénoncer à sa place ! Mais Teyssier ne croit pas en la version de Maxime, il est prêt à virer un élève au hasard pour que le coupable se dénonce… Maxime lance une révolte des premières années pour contrer Teyssier.



Lundi 5 juillet (épisode 175) : Kelly apprend une nouvelle qui l’horrifie et décide de prendre les choses en main, malgré l’avis de Laetitia. Lisandro a beaucoup d’attentes, mais la pression est trop forte pour Anaïs. Clotilde rabaisse Rose qui décide de ne pas se laisser faire.

Mardi 6 juillet (épisode 176) : En échange de son aide, Maxime réussit à convaincre Lionel d’en rester là. Jérémy prend une décision capitale mais Clotilde n’est pas de cet avis. Théo fait un véritable carton.

Mardi 6 juillet (épisode 177) : Salomé s’inquiète pour Maxime tandis que Teyssier compte bien découvrir la vérité, quitte à faire du chantage à ses étudiants. Jérémy est prêt à tout pour faire renoncer Célia. Suite à un malentendu sur son identité, Teyssier devient fou de rage.

Mercredi 7 juillet (épisode 178) : Grâce au discours de Maxime, les élèves de l’institut se rebellent contre Teyssier. Jérémy se sacrifie par amour pour Célia. Ludivine craque en pleine dispute.

Jeudi 8 juillet (épisode 179) : Grâce à des soutiens de poids, Maxime se sent prêt pour la compétition. Clotilde et Antoine sont en désaccord avec Teyssier. Alice et Vincent préparent une surprise pour Célia. Elodie est excédée par le comportement de Louis.

Vendredi 9 juillet (épisode 180) : Laetitia ne supporte pas de continuer à travailler pour Teyssier. Maxime ne se laisse pas abattre. Claire soutient Louis, qui annonce vouloir changer. Les sœurs Rivière parviennent à sortir la tête de l’eau.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 5 au 9 juillet 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

