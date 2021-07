« Capital » du 4 juillet 2021 : au sommaire ce soir « Alarmes, anti-moustiques, garde d’animaux : ces nouveaux business pour des vacances tranquilles »

5 ( 5 )



« Capital » du 4 juillet 2021 : sommaire et reportages de ce soir. Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thème : « Alarmes, anti-moustiques, garde d’animaux : ces nouveaux business pour des vacances tranquilles »



🔴 Cambriolage : les nouveaux moyens de surveiller votre maison à distance

C’est la hantise de tous les vacanciers : retrouver son logement cambriolé à son retour ! Chaque été, près de 70 000 foyers sont victimes d’un cambriolage, c’est 25% de plus qu’il y a dix ans. Pour faire face à ce fléau, des nouveautés technologiques permettent de protéger sa maison sans faire appel à des agences de télésurveillance très couteuses.

À distance, les particuliers peuvent surveiller eux- mêmes leur maison depuis leur lieu de vacances, grâce aux alarmes connectées à leurs smartphones. Ces systèmes à installer soi-même sont jusqu’à dix fois moins chers ! Mais comment bien choisir ? Ces alarmes protègent-elles vraiment votre maison ? Pour faire fuir les cambrioleurs, certaines villes s’abonnent à un réseau qu’on appelle « Voisins Vigilants ». Grâce à une application mobile, les habitants peuvent signaler tout problème d’insécurité et le système est relié à la gendarmerie. Comment la petite entreprise marseillaise à l’origine de ce réseau en a-t-elle fait un business florissant ? En France, plus de 600 communes y ont souscrit. Quel est le coût de cette application pour les habitants ? Est-elle vraiment efficace ?



🔴 Mort aux moustiques : comment les marques vous protègent-elles ?

Un bruit agaçant, des piqûres qui démangent… les moustiques peuvent transformer vos vacances en véritable enfer. Sprays chimiques, répulsifs naturels, bracelets à la citronnelle, les Français dépensent chaque année plus de trente millions d’euros pour éviter de se faire piquer. Quelles sont les méthodes des marques pour vous vendre toujours plus de produits anti- moustiques ? Ceux-ci sont- ils tous efficaces ? Mais il n’y a pas que pour les particuliers que les moustiques sont un cauchemar. Situées près de points d’eau ou en bord de mer, certaines municipalités sont envahies et cela fait fuir les touristes. Pour permettre aux estivants de profiter tranquillement des terrasses de café ou flâner dans les rues, de plus en plus de villes déclarent elles aussi la guerre aux moustiques. Bornes anti-moustiques, pulvérisation d’insecticides, elles sont prêtes à dépenser des fortunes ! Cette stratégie est-elle efficace ? Quelles sont les stations balnéaires où vous serez le mieux protégé contre les moustiques ?

🔴 Garde d’animaux pendant vos vacances : enquête sur un business surprenant

Que faire de son animal de compagnie pendant l’été ? C’est souvent une source de stress pour les propriétaires d’animaux. Plus de six millions de Français choisissent de le faire garder. Des chenils proposent des hébergements pour une vingtaine d’euros par jour, mais depuis quelques années, ils sont concurrencés par des particuliers qui offrent leurs services via des sites internet. On les appelle « pet sitter », en français, nounou pour animaux. Certains acceptent même de s’occuper de votre animal gratuitement. Pour ceux qui ont les moyens, il existe aussi de vrais « hôtels de luxe » pour les animaux avec des prestations haut de gamme : promenades d’une heure dans la forêt, massages, télévision… tout est fait pour divertir votre animal pendant vos congés. Une société chinoise a même inventé un robot vendu 149 euros qui distribue de la nourriture à votre animal et permet de le surveiller à distance grâce à une caméra. Quelles sont leurs recettes pour garder vos animaux ? Enquête sur un business surprenant.

« Alarmes, anti-moustiques, garde d’animaux : ces nouveaux business pour des vacances tranquilles » c’est ce soir dans « Capital »

