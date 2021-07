« Hudson & Rex » du 25 juillet 2021 : vos épisodes de ce soir (saison 2)

5 ( 4 )

« Hudson & Rex » du 25 juillet 2021 . Votre série « Hudson & Rex » vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV. 4 épisodes inédits au programme suivis de rediffusions…



Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du 25 juillet 2021 : vos épisodes de ce soir

Episode : tuer n’est pas jouer

Miles, un étudiant en archéologie, participe à un jeu de rôles grandeur nature sur le thème des Vikings. Retrouvé mort après une reconstitution de bataille, il emporte avec lui un secret concernant une épée légendaire, la Lodbrok. Hudson enquête pour découvrir qui parmi les suspects a voulu éliminer cet étudiant passionné, convaincu d’avoir découvert un nouveau site viking.

Episode : Comme un écho

Niko Fermi, un jeune universitaire, est abattu par un sniper en plein entraînement d’aviron. Hudson et Rex se rendent rapidement sur les lieux, mais les témoignages divergent, rendant leurs recherches difficiles. Y avait-il un seul coup de feu ou deux, et d’où venaient-ils ? A moins qu’il n’y ait eu un écho, comme le laisse entendre les aboiements de Rex !



Episode : La part des anges

Le cadavre d’un critique gastronomique français, Paolo Rose, est retrouvé dans un fût de gin à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le fût ayant été envoyé depuis St. John, la France et le Canada doivent travailler main dans la main sur l’affaire. Hudson et son équipe se font aider par une policière française, Valérie Bertrand, qui connaissait bien la victime, et leurs découvertes les conduisent dans le milieu de la vente de spiritueux haut de gamme

Episode : Jaune détonateur

April Richards cheffe ingénieure d’une start-up qui conçoit et fabrique des voitures sans chauffeur, quitte l’entreprise à bord de l’une d’elles. Lorsque le véhicule revient à son point de départ, en mode pilotage automatique, son cadavre est retrouvé à bord. Hudson et Rex partent à la recherche de la scène de crime, ce qui n’est pas une mince affaire, le signal GPS ayant été perdu au cours du trajet du véhicule…

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h05 sur France 3.

