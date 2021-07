Ici tout commence du 28 juillet : 2 nouveaux personnages débarquent (résumé + vidéo épisode 193)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 28 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 193 – Alors que Alice et Vincent s’en vont ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », deux nouveaux personnages vont faire leur arrivée. Il s’agit de Ambre et Solal, futurs nouveaux élèves de l’institut !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Sylvie dévoile son secret à Maxime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 26 au 30 juillet)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 193

Alors que Célia et ses grands-parents dinent sur la terrasse, un taxi dépose Ambre et Solal, un couple d’étudiants ayant réservé une chambre d’hôte. Problème, la grand-mère de Célia a complètement oublier de leur préparer la chambre !



Salomé refuse toujours de parler à Maxime, qui joue le tout pour le tout. Le succès du restaurant éphémère met la pression au Double A. Aux marais salants, c’est l’heure des adieux.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 193 du 28 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

