Plus belle la vie : ce soir, César vole Baptiste (résumé + vidéo épisode 4333 PBLV du 28 juillet 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4333 du mercredi 28 juillet 2021 – César va profiter de Baptiste et le voler ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, il va lui faire réparer un vélo et prendre de l’argent au passage en mentant à sa « cliente »…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4333

Abdel a eu des infos via le parquet et explique à Vidal et Bilal que cette enquête a été classé secret défense. Fanny pose beaucoup de questions à sa mère sur cette ile mais Carmen est sûre de n’y avoir jamais été. Les militaires ont ramené un squelette de l’ile : il s’agit de celui de Towali. Ils vont lui faire un test ADN pour en savoir plus sur ce mystérieux cadavre. De son côté, Ambre entre en contact avec Bilal et lance un appel en visio, elle adorerait le rejoindre à Marseille…



Barbara surprend César en pleine élaboration de business plan. Il veut garder secret, pour l’instant, la nature de sa future activité. Il se met à observer dans Marseille tous les problèmes que peuvent rencontrer les usagers avec leurs vélos. Au Marci, une femme, soi-disant venue de la part de Riva, demande à Baptiste de réparer son vélo…

Franck retourne voir Kalya et arrive à en savoir plus. Kalya vient du Mali, Solange et son mari l’ont ramené en France pour l’aider à avoir des papiers mais Kalya n’a jamais vu la couleur de la préfecture…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4333 du 28 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

