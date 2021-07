Ici tout commence spoiler : Louis ravi de la rupture Maxime / Salomé (VIDEO)

5 ( 2 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Salomé a décidé de rompre avec Maxime dans votre série quotidienne « Ici tout commence », il y en a un que ça va particulièrement réjouir !



En effet, dans quelques jours, Louis se réjouit de cette rupture et vient jubiler devant Salomé et Maxime qu’il surprend en pleine dispute…



Louis surprend une dispute entre Salomé et Maxime dans les cuisines de l’Institut et comprend qu’ils ne sont plus ensemble. L’occasion est trop belle pour ne pas les charrier…

Ici tout commence spoiler Louis se réjouit de la rupture entre Maxime et Salomé



