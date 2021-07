Ici tout commence spoilers : Clotilde succombe, une demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 août)

3 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 2 au 6 août 2021 – C’est le début du week-end et si vous êtes accro à la série de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être agitée pour Clotilde, qui va succomber au charme du beau Joachim !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Clotilde va finalement tromper Guillaume et se retrouver dans une situation compliquée…

De son côté, Sylvie va révéler son secret à Maxime et Salomé avant de fuir la Gardianne pour quitter François. Celui-ci va devenir fou et s’en prendre violemment à Pierre !



Annonces





Et au Double A, un nouveau couple se forme. Il s’agit de Louis et Charlène !

Quant à Gaëtan, il va demander Noémie en mariage.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 2 au 6 août 2021

Lundi 2 août (épisode 196) : Acculée, Sylvie révèle un lourd secret à Maxime et Salomé. Gaëtan remet sa relation en question. Célia découvre un nouveau mode de relation qui ébranle ses certitudes.

Mardi 3 août (épisode 197) : Kelly sert d’appât tandis que Maxime met en place un plan d’attaque. En cuisine, un nouveau couple voit le jour. Gaëtan fait le grand saut.

Mercredi 4 août (épisode 198) : Sylvie décide de s’enfuir alors que Laetitia fait une découverte inquiétante. Célia trouve une solution séduisante pour oublier Jérémy. Teyssier admet qu’il s’est trompé, mais son mea culpa est insuffisant pour Théo.

Jeudi 5 août (épisode 199) : Ivre de rage, François fait un véritable carnage à La Gardiane. Teyssier et Théo s’allient pour le bien de l’institut. Entre son cœur et sa raison, Clotilde vacille dangereusement.

Vendredi 6 août (épisode 200) : Alors que Sylvie avoue ses sentiments, Salomé retrouve enfin les siens grâce à Maxime. Charlène se rebelle contre ses parents. Désemparée, Clotilde ne sait plus quoi faire et se confie à Rose.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 2 au 6 août 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés