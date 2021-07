« Les 12 coups de midi » : Bernard Le Coq se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ? Quand Bruno sera t-il éliminé ?

5 ( 3 )

« Les 12 coups de midi » : Bernard Le Coq se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ? Voilà la question que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser, et pour cause. Alors que Bruno peine à trouver cette grosse étoile de midi, le Chasseur d’Étoile de Youtube persiste et signe depuis plusieurs jours déjà…



« Les 12 coups de midi » : Bernard Le Coq se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

Selon les informations du célèbre youtubeur, c’est bien l’acteur français Bernard Le Coq qui se cacherait derrière cette étoile que Jean-Luc Reichmann n’a cessé de nous présenter comme l’étoile déconfinée.

Une information qu’il convient comme à chaque fois de prendre avec beaucoup de prudence. D’abord parce qu’il s’est trompé à plusieurs reprises, ensuite parce que les indices sont tout sauf évidents.

L’apparition d’une photo de famille comme nouvel indice (en référence à la série « Une famille formidable ») peut effectivement nous permettre d’abonder en ce sens. Les autres indices paraissent toutefois beaucoup moins évidents…



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Les indices

– la place du Palais Bourbon à Paris

– un canapé

– un cygne

– un avion de type biplan

– un projecteur

– une photo de famille…

Les noms déjà proposés

Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier,José Dayan, Joaquin Phoenix, Valérie Bègue, Manu Payet, Bob Dylan, Leonardo DiCaprio, Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult, Tal, Carlos, Mélanie Thierry, Jodie Foster, Robert de Niro, Soprano, Anthony Hopkins, Jude Law, Vincent Cassel, Natalie Portman, Benjamin Millepied, Grace Kelly, Pierre Arditi, Hugh Laurie, Fanny Ardent, Roger Carel, Juliette Binoche, André Dussolier, Leonardo DiCaprio, Valérie Karsenti, Jean-Michel Jarre, Véronique Jannot, Yannick Noah, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Catherine Frot.

Quand Bruno sera t-il éliminé ?

Quant à l’élimination de Bruno – une question qui brûle toutes les lèvres – elle ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines…. Comme nous vous le révélions il y a peu, Bruno devrait franchir la barre des 200 participations et devenir le nouveau plus grand maître de midi en dépassant Éric.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse cette semaine comme le suggèrent déjà certains ?

