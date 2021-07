4.5 ( 10 )

« Most wanted criminals » du 21 juillet 2021 : les 3 épisodes de ce soir sur TF1. Suite de la saison 1 de la nouvelle série de TF1 « Most wanted criminals ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Most wanted criminals » du 21 juillet 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

En immersion

Une jeune femme mégalomane et avide de pouvoir décime son propre gang dans le Bronx. Malgré les réticences de Charlotte, Barnes décide de réactiver ses anciennes connexions et de l’approcher sous couverture. Pendant ce temps, Jess cherche comment expliquer à Tali pourquoi sa maman est partie loin d’elle.

Suis-moi ou meurs

Jess LaCroix et son équipe sont à la recherche de Connie Romano, qui a assassiné la nouvelle fiancée de son ex-petit ami. Psychologiquement très instable, Connie est persuadée d’avoir, par l’intermédiaire de son cousin Ernesto Cruz, des contacts avec un cartel mexicain. En compagnie de son amie Amber Matos et de Jared, un patient de Melissa, elle part donc pour le Mexique afin d’y trouver refuge. Mais Connie tue Jared, qui a été contacté par le FBI. Grâce à la coopération d’Ernesto et de l’ex-petit ami, le FBI parvient à nouveau à retrouver la trace des jeunes filles. Afin d’attirer Connie, Clinton se fait passer pour un membre du cartel.

Les fantômes du passé

Un militant de la cause amérindienne a priori pacifiste blesse mortellement un policier et se met à semer les corps sur son passage. La division spéciale fugitifs découvre que cet homme désespéré est à la recherche de sa fille disparue et que la police locale n’a pas fait le nécessaire pour la retrouver. C’est un coup dur pour Jess, qui lui rappelle que la communauté amérindienne souffre de discriminations et d’un passé douloureux. Pendant ce temps, Tali participe à la journée des diversité à l’école et saisit cette occasion pour faire découvrir la culture de sa mère à ses camarades.



Le saviez-vous ?

Bon lancement pour votre série mercredi dernier. Les deux premiers épisodes ont suscité la curiosité de 3.46 millions de personnes soit 16.8% des téléspectateurs. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27% de pda.

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

