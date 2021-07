« Les 12 coups de midi » : Bruno pas éliminé avant d’avoir dépassé Éric ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 4 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Bruno pas éliminé avant d’avoir dépassé Éric ? Voilà la dernière rumeur en date, celle qui circule sur les réseaux sociaux mais qu’il convient de prendre avec toutes les précautions d’usage cela va de soi. Selon le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube, l’élimination de Bruno n’est pas pour tout de suite. Elle pourrait ne pas intervenir avant la première quinzaine du mois d’Août…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





En clair et pour faire court, Bruno pourrait ne pas être éliminé avant de devenir le nouveau n°1 du jeu et donc après avoir dépassé Christian mais aussi et surtout Éric. Rien que ça…

« Les 12 coups de midi » : Bruno pas éliminé avant d’avoir dépassé Éric ?

Avant de savoir si cette rumeur est fondée, et seul l’avenir nous le dira, faisons un petit point sur l’incroyable parcours de Bruno.

En ce jeudi 1er juilet 2021, il jouera pour une 163ème participation et débutera l’émission avec 666 724 € et 6 étoiles mystérieuses à son actif.



Annonces





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

On ne sait toujours pas qui se cache derrière cette étoile mystérieuse. Il faut dire qu’on ne dispose toujours que de 3 indices : la place du Palais Bourbon à Paris , un canapé situé en bas et gauche de l’image, un cygne en bas et à droite.

La seule chose dont on soit sûr c’est qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier,José Dayan, Joaquin Phoenix, Valérie Bègue, Manu Payet, Bob Dylan, Leonardo DiCaprio, Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult, Tal, Carlos, Mélanie Thierry, Jodie Foster, Robert de Niro, Soprano, Anthony Hopkins, Jude Law, Vincent Cassel, Natalie Portman, Benjamin Millepied, Grace Kelly, Pierre Arditi.



Annonces



Annonces



Annonces





Un record d’audience

N’en déplaisent aux rageux, les «Les 12 coups de midi » vont plus que bien. 3.7 millions de fidèles hier midi et des parts de marché records sur l’ensemble du public (42%) et sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats (32%). Sur ces deux cibles, il s’agit des meilleures performances de la saison.

📊[AUDIENCES] 👏EXCELLENT SCORE pour les @12Coups_tf1 🥇 RECORD de saison sur les 4+ et FRDA-50 avec !! 🌟 3.7M de tlsp

🌟 42% auprès des 4+

🌟 32% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/f4cU1ve8we — EndemolFr (@EndemolShineFr) July 1, 2021

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Bruno va t-il vraiment décrocher une 7ème étoile mystérieuse ? Sa non élimination est t-elle programmée comme le suggèrent certains ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés