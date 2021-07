Audiences TV prime 30 juin 2021 : « Examen de conscience » petit leader (France 2), une soirée peu extraordinaire pour M6

4.3 ( 6 )



Audiences TV prime 30 juin 2021. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée en rediffusant le téléfilm « Examen de conscience ». Porté par Cécile Bois, Julien Boisselier et Grégoire Colin, il a nouveau convaincu 2.91 millions de personnes soit 14.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.



Audiences TV prime 30 juin 2021 : les autres chaînes

Hier soir c’était l’heure de la 10ème édition du « Village préféré des Français », une émission présentée par Stéphane Bern et qui a encore fait le plein de téléspectateurs. Le verdict, à savoir la victoire de Sancerre en Centre-Val de Loire – a été suivi par 2.61 millions de téléspectateurs soit 14.1 % du public présent devant son poste de télévision.

De son côté TF1 misait sur « Quiz », une mini-série en 3 épisodes inspirée de l’histoire vraie de Charles Ingram, un ancien militaire de l’armée britannique, qui a provoqué un scandale majeur pour avoir triché pour gagner 1 million de livres sterling dans le jeu télévisé « Qui veut gagner des millions ? » (Who Wants To Be A Millionnaire ?). Verdict : 2.59 millions de curieux pour une part d’audience moyenne de 13.2 %.



Quant à la « Soirée extraordinaire » de M6, on ne peut pas dire qu’elle porte bien son nom. À peine 1.39 million de téléspectateurs et 7.4% de part de marché pour ce premier numéro qui s’est fait un peu « lyncher » sur les réseaux sociaux hier soir.

Notez le très beau succès de TFX avec le film américain « Hitman & Bodyguard » suivi par 1.29 million d’amateurs du genre (6.7% de pda).

Arte est également au dessus du film avec la rediffusion du film « Le petit lieutenant ». Porté par Nathalie Baye et Jalil Lespert, il affiche 1.10 million de téléspectateurs et 5.5% de part d’audience.

