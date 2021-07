Ici tout commence du 1er juillet : Kelly triche et ouvre le sujet de l’épreuve (résumés + vidéo épisodes 173 et 174)

4.9 ( 7 )



Ici tout commence du 1er juillet, résumés et vidéo des épisodes 173 et 174 – Double dose de votre série quotidienne « Ici tout commence » ce soir dès 17h55 sur TF1. En effet, après la déprogrammation de mardi, la chaîne diffusera deux épisodes à la suite ce soir. Et Kelly va déraper en ouvrant le sujet de l’épreuve de pâtisserie pour tenter de sauver Lionel !



2 épisodes inédits à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : des examens sous haute tension, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 juin au 2 juillet)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 173

Aidée par Laetitia, Kelly ouvre l’enveloppe contenant la recette de l’épreuve sucrée du chef Teyssier. Vincent et Alice s’avouent leurs sentiments.



Pendant le concours, Lionel impressionne le jury tandis que Ludivine prend une décision irréversible. Laetitia joue un mauvais tour à Vincent pour se venger. Clotilde n’apprécie pas la témérité de Rose.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 174

A l’Institut, c’est la stupéfaction générale lorsque Teyssier annonce les étudiants éliminés. Alice confronte Laetitia et ne sait plus qui croire. La présence d’Esteban complique la relation Anaïs – Lisandro.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 173 du 1er juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

