« Les aventures de Spirou et Fantasio » : l’histoire du film de France 2 ce soir

4.5 ( 8 )

« Les aventures de Spirou et Fantasio » est un film inédit en clair et qui devrait ravir petits et grands. Signé Alexandre Coffre, il est diffusé ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces





« Les aventures de Spirou et Fantasio » : l’histoire

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence plutôt mal. Quand le Comte de Champignac, inventeur excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil, ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac.

Casting

Au casting : Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Monsieur Poulpe.

La bande-annonce

Histoire de se mettre dans le bain, voici la bande-annonce de votre film…



Annonces





Adapté de la BD des aventures de Spirou et Fantasio et sorti en salles en 2018, suivez les aventures de Spirou et de Fantasio ce soir dès 21h05 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés