Audiences TV prime 17 juillet 2021 : « Magellan » leader devant « Fort Boyard »

Audiences TV prime 17 juillet 2021. Hier soir c’est encore une fois le « Commissaire Magellan » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de samedi. En mode rediffusion, le flic de France 3 a pu compter sur 3,.20 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 18.5%.



Audiences TV prime 17 juillet 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec « Fort Boyard ». Le célèbre jeu d’aventures recevait hier soir l’équipe de Nabilla et Thomas Vergara et de Terence Telle. Verdict : 2.49 millions d’aventuriers et 15.5% de part de marché sur l’ensemble du public. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 23% de pda sur cette cible prioritaire. Notez également 48.5% de pda auprès des enfants de 4 à 10 ans.

#audiences #FortBoyard en progression sur certaines cibles et toujours leader sur les enfants !

📌2 487 000 téléspectateurs

🥈 15,5 PdA 4+

🥇 22,9 PdA FRDA

🥇 22,7 PdA 25/49 ans

🥇 48.5% PdA 4/10 ans

🥇 40.9% 4/14 ans

📌2 487 000 téléspectateurs

🥈 15,5 PdA 4+

🥇 22,9 PdA FRDA

🥇 22,7 PdA 25/49 ans

🥇 48.5% PdA 4/10 ans

🥇 40.9% 4/14 ans



Soupe à la grimace pour TF1 avec son « Grand Bêtisier de l’été » qui n’a amusé hier soir que 2.11 millions de Français pour 13.7% de part d’audience.

Soirée en demi-teinte également pour M6 avec sa série « Hawaii 5-0 ». L’épisode inédit de la saison 10 s’est contenté de 1.85 million de fans (pda 10.4%).

Et tel un rituel qui se perpétue chaque semaine, la 5ème place revient à France 5 et son magazine « Echappées belles ». En mode rediffusion, il a tout de même fait voyager 1.04 million de téléspectateurs (6% de pda).

