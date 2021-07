« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 juillet 2021 : les deux épisodes de ce soir

5 ( 1 )

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 juillet 2021. Ce soir à la télé, les fans de la série « Petits meurtres d’Agatha Christie » ont rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming et replay sur France.TV



Au programme deux épisodes en rediffusion.

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 juillet 2021 : votre épisode de ce soir

Épisode « La mystérieuse affaire de Styles »

Émilie Beauregard, 60 ans, la riche propriétaire d’un hôtel thalasso de luxe,?a épousé Adrien, un jeune masseur de 30 ans, beau comme un dieu. Lorsqu’Émilie meurt empoisonnée, tous soupçonnent le jeune mari. Tous, sauf Laurence, qui déteste les solutions trop évidentes. Du côté d’Alice, la journaliste retrouve sa mère, qui l’avait abandonnée bébé. Le commissaire, qui fête ses 50 ans, vit une crise existentielle et doute de son pouvoir de séduction.



Épisode « Mélodie mortelle »

Nicky est une populaire chanteuse de variété française qui a l’habitude de faire la Une du magazine «Salut Les Copains». Mais sa carrière est bouleversée lorsque Mike, son fiancé et guitariste, est retrouvé assassiné. Désespérée, Nicky décide d’annuler tous ses concerts même si elle sait qu’elle met ainsi sa carrière en péril. Contacté pour enquêter, Laurence débute ses investigations dans un milieu qu’il n’apprécie guère : celui des maisons de disques et des chanteurs yéyés. Le producteur de Nicky ne lui plaît pas beaucoup non plus. D’autant qu’il affirme qu’Avril peut devenir une vedette, la nouvelle Sheila. Or, un assassin sème la panique dans les studios d’enregistrement. Laurence et Marlène réalisent que dans le show-biz, les haines peuvent être mortelles…

Menez l’enquête avec « Les petits meurtres d’Agatha Christie » ce soir sur France 2 et France.TV

