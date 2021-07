« Vendredi tout est permis » du 30 juillet 2021 : les invités d’Arthur pour la spéciale «Love » de VTEP

5 ( 1 )



« Vendredi tout est permis » du 30 juillet 2021. Envie d’un peu de bonne humeur ? VTEP vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 et bien sûr en streaming vidéo et replay sur MYTF1. pour une émission spéciale « Love ».



Et comme pour chaque numéro, vous aurez droit à de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d’invités d’exception.

« Vendredi tout est permis » du 30 juillet 2021 : qui sont les invités d’Arthur ?

Mais de quels invités parlons-nous ? Et bien voici tout de suite la liste de ceux qui se sont prêtés au jeu de ce nouveau numéro inédit.

Et bien nous retrouverons : Camille Lou, Cartman, Bruno Guillon, Wahid Bouzidi, Fanny Leeb et Booder.



Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Tok Tok Dance, ABC Story, Double Jump, En Plein Vol, Le Mime en apesanteur ou encore le Lemon Style et le Rebond Ball. Séquences cultes en perspective ! Vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !

Vidéo

Et vous que vous aimez les images, voici un petit extrait de votre émission de la semaine.

Des séquences cultes en perspective dans le « Vendredi tout est permis ». de ce vendredi 30 juillet 2021. Car, mais vous l’aurez très certainement compris, ce vendredi encore, tout sera permis et la bonne humeur garantie !

