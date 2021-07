« Maison à vendre » du 13 juillet 2021 : au sommaire ce soir

5 ( 5 )

« Maison à vendre » du mardi 13 juillet 2021. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



Un numéro déjà diffusé qui sera suivi de l’émission « Maison à vendre : que sont-ils devenus ? »

« Maison à vendre » du 13 juillet 2021 : demandez le programme

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Marie-Laurence et Alexandra d’une part; Cécile et Laurent d’autre part.

🏠 Laurent, 50 ans, et Cécile, 49 ans, sont tous les deux aides-soignants dans le même hôpital. Ils ont deux enfants, William, 21 ans, et Quentin, 13 ans, et vivent dans une maison avec un grand jardin à Saint-Pierre-du-Perray dans l’Essonne. Cécile rêvait depuis longtemps de retourner dans sa région natale en Charente et Laurent a fini par céder. Leur mutation a été acceptée, il ne reste plus qu’à vendre leur maison. Ils ont eu quelques visites mais elles n’ont pas été concluantes : trop de couleurs, un escalier dangereux, un jardin en friche… résultat, personne n’a fait d’offre. Stéphane Plaza va s’occuper de cette vente qui devient urgente, il va étudier le marché immobilier local et tout mettre en œuvre pour accélérer les choses. Et Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, va refaire toute la décoration de cette maison pour retrouver une harmonie et plaire au plus grand nombre.



🏠 Marie-Laurence, 60 ans, assistante puéricultrice à la retraite, a pris en main la vente de l’appartement de ses parents à la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Ils sont décédés tous les deux, et cet appartement est laissé à l’abandon depuis plusieurs années. La fille de Marie-Laurence, Alexandra, 39 ans, aide sa mère dans cette lourde tâche. Elles sont toutes les deux très attachées à cet appartement puisque chacune y a vécu à des périodes différentes, Alexandra lorsqu’elle était étudiante et Marie-Laurence après son divorce. Mais cet appartement mal agencé, à la décoration rustique, n’a attiré aucun acheteur. Stéphane Plaza vient en aide à Marie-Laurence et sa fille pour vendre au mieux cet appartement qui compte tant pour elles. Et Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, va repenser chaque pièce de cet appartement en le modernisant, tout en gardant son cachet.

« Maison à vendre : que sont-ils devenus ? »

Pour la 1re fois depuis plus de 10 ans, Stéphane Plaza est retourné voir ceux qu’il a aidés dans Maison à vendre ! Souvenez-vous, leurs biens leur restaient sur les bras depuis des mois voire des années… le cauchemar ! Et quand une vente est bloquée, ce sont toujours des rêves et des projets qui partent en fumée… Accompagné de ses architectes d’intérieur, Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, Stéphane avait travaillé dur pour débloquer leur situation, et enfin vendre leur maison ou leur appartement. Que sont-ils devenus depuis ? Quelle est leur nouvelle vie ? Ont-ils réussi à lancer leur projet un peu fou ? Où en sont-ils de leur envie de déménagement dans le Sud ? Et cette reconversion professionnelle, ça a marché ? Nous allons enfin tout savoir ! Stéphane nous emmène aux 4 coins de la France pour les retrouver. Un voyage haut en couleurs, et en émotions !

Stéphane commencera son tour de France par Alès dans le Gard pour retrouver Pascal et sa compagne Catherine. Avec Sophie Ferjani, ils se souviennent encore de cette maison de région parisienne avec une particularité de taille, il y avait un puits au beau milieu du salon ! Mais cela n’a pas empêché Stéphane et Sophie de réussir à vendre cette maison des années 30 pour que notre couple d’amoureux puisse poursuivre son rêve de retraite au soleil. Où en sont-ils aujourd’hui ?

Stéphane va également retrouver Emmanuelle, qu’il avait aidée il y a… plus de 8 ans ! Elle avait 33 ans, venait de divorcer et avait besoin d’être épaulée pour la vente de sa maison. Stéphane va découvrir son changement de vie à Toreilles, dans les Pyrénées-Orientales. Sa nouvelle famille, sa nouvelle activité et sa nouvelle maison dont la décoration est très inspirée du travail de Sophie Ferjani. Souvenir des transformations de sa maison en région parisienne…

Rappelez-vous, à Lyon, Stéphane avait volé au secours de Monique qui voulait vendre son appartement pour régler sa succession entre ses 3 enfants. Monique, 79 ans, a accueilli à nouveau Stéphane avec bonheur pour lui parler de sa nouvelle vie, plus légère, et lui montrer son nouvel appartement très lumineux puisqu’elle a suivi à la lettre les conseils d’Emmanuelle Rivassoux !

Puis Stéphane, accompagné d’Emmanuelle Rivassoux, est parti en pleine campagne dans l’Indre pour découvrir le changement de vie radical de Delphine, 47 ans, et sa maman Julie, 78 ans. Stéphane avait aidé Julie à vendre sa maison en région parisienne pour leur permettre de se lancer dans un beau projet professionnel, quitter leur vie urbaine, acheter une ferme avec des ânesses, et fabriquer du savon avec le lait d’ânesse. Où en sont exactement la mère et la fille aujourd’hui ?

Stéphane a également fait le voyage jusqu’en Ariège pour aller voir Véronique et Christian, d’adorables retraités qui vivaient malheureusement séparément, à plus de 800 km l’un de l’autre. Il fallait vendre leur maison en région parisienne pour que Véronique puisse enfin retrouver son amoureux. Quelle est leur vie aujourd’hui ? Ils ont reçu Stéphane dans leur région avec toujours autant de complicité !

Enfin, en région parisienne, Stéphane a retrouvé une famille un peu farfelue, celle d’Adeline. Il fallait vendre leur appartement ou vivaient 3 générations, pour se lancer dans un projet fou : acheter une nouvelle maison pour la transformer en ranch. Sont-ils toujours fan de western aujourd’hui ?

