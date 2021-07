Audiences TV prime 12 juillet 2021 : « Camping Paradis » large leader (TF1) devant « Nos jours heureux » (M6)

5 ( 5 )



Audiences TV prime 12 juillet 2021. Très belle performance hier soir encore pour le « Camping Paradis » de TF1. En cette période un brin morose, plombée davantage encore par les dernières déclarations d’Emmanuel Macron hier soir, les Français ont plus que jamais besoin de s’évader…



Ainsi l’épisode “Allumer le camping” affiche 5.27 millions pour 26.3% de part d’audience moyenne pour les deux parties. Carton plein sur les cibles commerciales, notamment le public jeune et féminin.

#Audiences @TF1

Très très belles audiences pour l'ép "Allumer le camping" de #CampingParadis

📌En hausse & Largement leader av. 5.6 M de tvsp

Av sur les 2 parties :

🔴31% de pda Frda-50

🔴37% s/ les 15-24a

🔴30% s/ les 15-34a

🔴36% s/ les 4-14a

RDV lundi proch. à 21h05 sur @TF1 pic.twitter.com/V24sx3CGJ7 — TF1 Pro (@TF1Pro) July 13, 2021



Audiences TV prime 12 juillet 2021 : les autres chaînes

Belle deuxième place pour M6 avec la rediffusion du film « Nos jours heureux » d’Eric Toledano, Olivier Nakache. Porté par Jean-Paul Rouve et Omar Sy, il a de nouveau amusé 2.21 millions de personnes soit 10.9% de l’ensemble du public.

France 3 n’est pas très loin avec la diffusion du film « Everybody Knows », d’Asghar Farhadi. Porté par un casting de rêve – Javier Bardem et Pénélope Cruz pour ne citer qu’eux – il a convaincu 2 millions de cinéphiles soit 10.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

France 2 est un peu à la peine avec « Major Crimes » 1.94 million de fidèles pour les deux premiers épisodes, dont un seul était inédit. La part d’audience moyenne atteint 9.2%.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « The Quake » de John Andreas Anderson vu ou revu par 1.07 million de Français (PDA 5.6%).

