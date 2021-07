4.6 ( 11 )

« Si les murs pouvaient parler » du 20 juillet 2021. Ce soir sur France 2, nouveau numéro de la collection inédite présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler ». Pour mémoire elle s’intéresse à quatre lieux de pouvoirs légendaires. Quatre lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Annonces



Annonces



Annonces





Après la Maison Blanche, le château de Windsor, le Kremlin et le Palais Bourbon l’année dernière, la collection « Si les murs pouvaient parler » revient cette année sur France 2 avec 4 nouveaux épisodes qui vous proposent de découvrir quatre bâtiments de légende.

Quatre biopics d’un nouveau genre dressent le portrait de quatre lieux d’exception et proposent une immersion totale et incroyable entre leurs murs : les histoires, les transformations, les personnages et l’architecture qui ont marqué leur temps.

Chaque épisode est présenté par Stéphane Bern et construit autour de reportages, d’enquêtes, de témoignages exclusifs d’experts et de personnalités. Avec des images inédites des intérieurs des lieux, mais avec aussi des animations en 3D des bâtiments à travers les époques… nous voici au cœur de ces lieux où l’Histoire et les légendes s’écrivent depuis longtemps.



Annonces





« Si les murs pouvaient parler » du 20 juillet 2021 : ce soir la « Cité interdite »

Ce soir, France 2 vous propose de découvrir la Cité Interdite comme vous ne l’avez jamais vue…

72 hectares, 3 fois le Palais du Louvre, 1 millions d’hommes pour sa construction, 24 empereurs, 980 bâtiments et près de 8700 pièces… la Cité Interdite de Pékin reste à ce jour l’un des monuments les plus mystérieux au monde.

Pénétrer au cœur de la cité interdite c’est découvrir tout un monde nouveau, où la tradition et les symboles sont omniprésents. Tout y est signification et représentation.

Nous allons découvrir le quotidien de l’empereur, apprendre à connaitre les différents groupes qui se côtoient comme les eunuques et les concubines.

Parcourir la Cité Interdite c’est aussi comprendre les techniques de construction révolutionnaires de l’époque. C’est aussi découvrir la logique de construction du palais, ses formes, sa taille, ses couleurs, les matières utilisées…

Avec les témoignages de ceux qui en connaissent les moindres détails et les secrets les plus fous, avec des reconstitutions en 3D, des images exclusives tournées au cœur de la Cité et des reconstitutions d’envergure

🔵 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 | Êtes-vous prêts pour votre rendez-vous avec @bernstephane ? 😁 ➡️ Demain soir à 21h05 sur @France2tv, il vous emmène découvrir ce que les murs de la Cité Interdite ont à nous dire ! 🤫 pic.twitter.com/UHYPU2YQV4 — Secrets d’Histoire (@secretshistoire) July 19, 2021

« Si les murs de la cité interdite pouvaient parler », c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés