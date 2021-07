Un si grand soleil : Johanna dans le viseur de la police, Victor séparé, ce qui vous attend mardi 20 juillet (épisode n°692 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°692 qui sera diffusé le mardi 20 juillet, Johanna est dans le viseur de la police.



En effet, alors qu’elle a passé la nuit avec Gaëtan, Johanna l’embrasse devant sa villa avant de partir. Mais ils ne savent pas qu’ils sont surveillés par la police, qui les prend en photos… Le commissaire Becker pense donc que Johanna a pu cacher les diamants pour Baudry.

De son côté, Cécile pense toujours que c’est une tierce personne qui a porté le coup fatal à Elsa. Mais Becker et son équipe n’ont rien trouvé pour l’instant. Le commissaire explique à la juge qu’ils doivent récupérer les images de surveillance des voisins de Julien Bastide et ça va prendre du temps.



Victor est de retour et séparé d’Adèle. Celle-ci part vivre chez elle, en Lorraine, avec leur fils Olivier. Victor décide de demander à Florent de s’occuper de son divorce et il veut aussi vendre l’oliveraie pour se concentrer sur les Sauvages. Et alors qu’Enzo cherche un stage en alternance pour son BTS, Victor propose de l’embaucher. Enzo est ravi et accepte !

Rendez-vous mardi 20 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

