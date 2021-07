Un si grand soleil en avance : Manu parle à Becker (résumé + vidéo épisode n°692 du 20 juillet 2021)

4.5 ( 11 )



Un si grand soleil du 20 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Manu va parler au commissaire Becker ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Becker lui tend une perche et lui conseille de parler, car après il sera trop tard…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 692

Becker interroge Manu. Il lui demande s’il était au courant que Virgile Berville avait repris contact avec Elsa Chalin… Manu hésite mais Becker lui conseille de saisir la perche qu’il lui tend. Sans dire toute la vérité, Manu affirme que oui, il était au courant. Mais il nie avoir lui-même été en contact avec Elsa. Il explique qu’il voulait l’aider légalement car elle avait sauvé sa fille, mais elle n’a pas voulu. Becker lui reproche d’avoir caché des éléments importants…



Et alors que Victor et Adèle font face à une douloureuse décision, Enzo cherche un apprentissage pour la rentrée. Blamont, lui, balance aux flics tout ce qu’il sait sur Virgile et Elsa.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

